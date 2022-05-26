غرفة المطاحن: رفع نسبة الرطوبة بالقمح المستورد تكلف أصحاب المطاحن خسائر 90 جنيها في الطن

قال حسين بودي نائب رئيس غرفة المطاحن باتحاد الصناعات ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، إن قرار وزارة التجارة والصناعة برفع نسبة رطوبة القمح المستورد إلى 14% يكلف أصحاب المطاحن خسارة مادية بقيمة 90 جنيها في الطن.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً حصلت «الشروق» على نسخه منه، بالموافقة على رفع نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لتصل إلى 14% من الوزن كحد أقصى، بدلا من 13.5% بسبب الظروف العالمية، وذلك لمدة عام وفقا لوثيقة حصلت عليها «الشروق».

وذكر بودي، أن كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في القمح يصعب عملية الطحين واستخراج الدقيق من القمح، موضحا أن عندما تكون حبة القمح مبتلة بنسبة عالية يصعب فصل قشرة القمح عن الدقيق.

وأضاف بودي لـ«الشروق»، أن تلك العملية تحتاج إلى نسبة رطوبة ملائمة ستؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى تقليل كمية استخراج الدقيق من القمح وتقليل هامش الربح للمطاحن التي تعمل بالأجر بنسبة مؤثرة، مما قد يؤدي إلى عزوف بعض أصحاب المطاحن عن الإنتاج.

وذكر بودي، أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة برفع نسبة الرطوبة يهدف إلى استيعاب المزيد من الأسواق لاستيراد القمح، لكنه يؤدي إلى خسارة مادية وفنية لأصحاب المطاحن في عملية استخراج الدقيق من القمح.