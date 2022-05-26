الخطيب يجتمع مع الطاقم الإداري لبعثة الأهلي في المغرب

اجتمع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، ظهر اليوم الخميس، بطاقم العمل الإداري لبعثة الأهلي بحضور أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة، وذلك لتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والإعلامية، وكل متطلبات فريق الكرة طوال مدة إقامة بعثة الفريق بالمغرب، وذلك من أجل تهيئة الأجواء على النحو الأمثل للاعبين والفريق قبل مباراة النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه رئيس النادي تعليماته بالعمل طوال الوقت على توفير الأجواء المثالية للاعبين قبل وأثناء المباراة، وكذلك جماهير الأهلي المتوقع حضورها لمؤازرة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.