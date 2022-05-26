شولتس: بوتين أخفق في كل أهدافه الاستراتيجية في أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا عن قناعته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر في الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمته التي ألقاها في ختام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال شولتس اليوم الخميس عن بوتين إنه:" أخفق الآن في كل أهدافه الاستراتيجية".

وأضاف السياسي الاشتراكي أن " استيلاء روسيا على أوكرانيا بالكامل بدا اليوم أبعد كثيرا مما كان عليه مع بداية الحرب. كما أن أوكرانيا تؤكد على مستقبلها الأوروبي أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن "وحشية الحرب الروسية" قربت الأمة الأوكرانية من بعضها البعض بصورة أقوى من أي وقت مضى ، كما أنها دفعت دولتين (السويد وفنلندا) على التقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهما موضع ترحيب كبير".

ورأى شولتس أن بوتين استخف بالوحدة والقوة التي ردت بهما مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي على عدوانه.

وقال شولتس إن بوتين يريد العودة إلى نظام عالمي يملي فيه الأقوى ما هو الصواب " وهذه هي المحاولة الرامية إلى العودة بنا إلى زمن كانت فيه الحرب هي الوسيلة الشائعة في السياسة".

وينتهي المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم بعد أربعة أيام من انعقاده.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا مر عليها حاليا أكثر من ثلاثة شهور.