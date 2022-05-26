مستشار ألمانيا: حرب أوكرانيا زادت من الضغط لتحقيق أهداف حماية المناخ

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يرى أن ألمانيا تتبع أهدافها بشأن حماية المناخ بشكل أكثر حسما في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الخميس في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن مشروع تحقيق الحياد الكربوني حتى عام 2045 اكتسب أهمية أكبر بسبب حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.

وأوضح مستشار ألمانيا أنه صحيح أن الحرب الروسية ليست "المسبب الوحيد لنقطة التحول"، لكنها تزيد من الضغط لاتخاذ إجراء، وحذر من أن العالم سوف يتجه نحو كارثة، حال إغفال أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ولتحقيق النمو الاقتصادي، أكد شولتس أنه يجب أن تستثمر الدول الصناعية الكلاسيكية في غرب أوروبا وفي أمريكا الشمالية مثلا في تطوير تقنيات جديدة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك على مستوى العالم من أجل إتاحة نمو اقتصادي في المستقبل.