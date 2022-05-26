بريطانيا تسجل 6737 إصابة جديدة و93 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 6737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و93 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و462 ألفا و129، والوفيات إلى 178 ألفا و973.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و396 ألفا و714 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.