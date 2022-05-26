واشنطن تحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية لفتح طرق تعز

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية على التفاوض بحسن نية حول فتح الطرق في مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن.
وقال بيان صادر عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج: "ترحب الولايات المتحدة بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرقات في تعز، والتي تضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية، في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف المبعوث الأمريكي: "خلال الأيام القليلة القادمة، نحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية لضمان أن تكون مثل تلك الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، مفتوحة لصالح الناس بأسرع وقت ممكن".
وأردف قائلا: "نأمل أن تكون هذه بداية حوار بناء بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة ويحدد الحلول الوسط الأخرى التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الأربعاء عن بدء مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول فتح طرق مدينة تعز، في العاصمة الأردنية عمان.
وفي بداية أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن سريان هدنة في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط ترحيب من قبل أطراف الصراع، واتهامات متكررة بشأن خرقها.
ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات، إضافة إلى إدخال 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة.