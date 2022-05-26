واشنطن تحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية لفتح طرق تعز

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حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية على التفاوض بحسن نية حول فتح الطرق في مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن.