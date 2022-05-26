الأمم المتحدة: 18 مليون شخص على حافة الجوع بالساحل الأفريقي في الأشهر الثلاثة المقبلة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن 18 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي يتأرجحون على حافة الجوع الشديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ من المقرر أن يصل انعدام الأمن الغذائي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، ويواجه أكثر من 16 مليون شخص وضعا مماثلا في القرن الأفريقي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدر "أوتشا" أن 12.1 مليون طفل في أفريقيا عانوا من الهزال في العام الماضي، على الرغم من أن معدل انتشار الهزال في أفريقيا قد انخفض خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن التقدم لم يواكب النمو السكاني، ما يعني أن 500 ألف طفل إضافي يواجهون الهزال كل عام مقارنة بما كان عليه هذا المعدل قبل عشر سنوات.

وذكر "أوتشا" أنه تم تمويل خطة العمل الإنسانية لليونيسف لقطاع التغذية في أفريقيا بأقل من 50 في المائة في عام 2021، أي بعجز قدره 363 مليون دولار، حيث تتزايد المخاطر بالنسبة للأطفال في جميع أنحاء القارة في وقت تصبح فيه العلاجات الغذائية الجاهزة للاستخدام، والتي تنقذ حياة العديد من الأطفال كل عام أكثر تكلفة، ومن المتوقع أن ترتفع عالميا بنسبة تصل إلى 16 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة؛ بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة المكونات الخام.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أنه مع بدء "موسم العجاف" في منطقة الساحل ومع تسبب الجفاف في القرن الأفريقي بزيادة عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد من 1.7 مليون إلى مليونين، دقت اليونيسف ناقوس الخطر، مشيرة إلى أنه وفقا للاتجاهات الحالية، فإن الوضع سيزداد سوءا في الأشهر المقبلة.