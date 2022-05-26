شولتس: لا يمكن غض الطرف عن انتهاك حقوق الإنسان تجاه مسلمي الأيجور في الصين

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس المجتمع الدولي إلى عدم القبول ببساطة بانتهاك حقوق الإنسان في الصين.

وفي كلمته التي ألقاها في ختام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال شولتس اليوم الخميس إن جمهورية الصين الشعبية أصبحت لاعبا عالميا مرة أخرى لكنه رأى أنه لا يمكن أن ينبثق عن ذلك حق (للصين) في الهيمنة في آسيا وخارجها.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" وكذلك لا يمكننا أن نغض الطرف عندما تُنْتَهَك حقوق الإنسان كما نرى في شينجيانج تحديدا".

تأتي تصريحات المستشار الألماني ردا على تقارير تحدثت عن قمع وحشي تتعرض له أقلية الأويجور المسلمة في الصين.

وأفاد حقوقيون بأن مئات آلاف الأشخاص من هذه الأقلية تم إيداعهم في معسكرات إعادة تربية في إقليم شينجيانج.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن أمس الأربعاء أن جمهورية الصين الشعبية شريك تجاري كبير لبلاده لكنه أشار إلى وجود "مشاكل مهمة للغاية" ومنها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وقال إن ألمانيا ستقلص من أوجه اعتمادها على الصين.