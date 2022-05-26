واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الــ 24 ساعة الماضية.

ففي إيران، سجلت السلطات الصحية 217 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و231 ألفا و 99 حالة إصابة، فضلا عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، لتستقر عند 141 ألفا و296 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1275 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و714 ألفا و 8 حالات إصابة فيما استقرت الوفيات عند 43 ألفا و78 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا 20 ألفا و322 إصابة و94 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و333 ألفا و299 مصابا والوفيات إلى 166 ألفا و358 مصابا.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و48 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و436 آلاف و46 إصابة، فضلا عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و756 حالة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و238 ألفا و713 حالة إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 264 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و16 ألفا و76 كما سجلت حالتي وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و266 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 45 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و136 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 222 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 147 ألفا 493 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 95 حالة وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 63 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا 469 حالة ويستقر عدد الوفيات عند 5651 حالة.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1922 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و857 ألفا و203 إصابات، كما سجلت 32 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و826 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 251 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 211 ألفا و338 حالة وعدد الوفيات إلى 9 آلاف و374 حالة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 8674 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 665 ألفا و862 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 57 ألفا و851 وفاة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و 234 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 434 ألفا و 605 إصابات مؤكدة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 148 ألفا و 84 حالة وفاة.

وسجلت موريشيوس 8 حالات إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 656 حالة إصابة

وسجلت بوروندي 30 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت فيجي 20 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 1,044 حالة إصابة.

وسجلت السنغال حالتي إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 20 حالة إصابة.

وسجلت مالطا 90 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 1,952 حالة إصابة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 28 حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و 356 حالة إصابة فيما استقرت الوفيات عند 29 ألفا و130 حالة وفاة.