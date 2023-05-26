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تقرير: البرهان يطلب من جوتيريش تغيير المبعوث الأممي الخاص في السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
وكالات
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:52 م

قالت مصادر في الرئاسة السودانية لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب في رسالة إلى أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.

وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إن "وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

وأضاف: "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

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