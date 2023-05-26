فون دير لاين تزور إيطاليا وتتفقد المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات‎‎

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير عن ألمها وتضامنها مع ضحايا الفيضانات في إيطاليا والتي تسببت في مغادرة أكثر من 36 ألف شخص لمنازلهم، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه لغمر المنازل، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل بلدات وقرى صغيرة.

وقامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة لإيطاليا تفقدت خلالها المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية المتعددة في وسط وشمال البلاد.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونشر عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، إنها مسألة تضامن بالنسبة لنا أن نطلق على الفور آلية الحماية المدنية وبالفعل، تطوعت تسع دول أعضاء على الفور للمساعدة توجد مضخات مياه جاءت من فرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا وسلوفينيا. جاء أكثر من 100 شخص للعمل مع مضخات المياه هذه لأجل المساعدة. هذا هو التضامن الأوروبي في أفضل حالاته.

وأضافت في الوقت الحالي، علينا، أولاً وقبل كل شيء، أن نعمل معًا في حالة الطوارئ الأولى. لكننا بالطبع نتحدث عن المساعدة والدعم من الاتحاد الأوروبي. وبالفعل ، فقد رأيت الأرض مدمرة. لذا فهي كارثة لكثير من المزارعين. لذلك ، يجب تشغيل احتياطي الأزمة الزراعية.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أن صندوق التضامن الأوروبي مناسب لتقديم الدعم في مثل هذه الأحداث وبالفعل قام الاتحاد الأوروبي بتخصص 6 مليارات يورو لمعالجة تداعيات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وتعزيز البنية التحتية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى مصرع 14 شخصا، محولة شوارع مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار هادرة، ومع هطول مزيد من الأمطار، مددت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى.