محافظ بورسعيد يوجّه الأجهزة التنفيذية بالاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطوارئ؛ للوقوف على آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات المهمة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومديري الإدارات، والجهات المختصة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، ومدينة بورفؤاد آخر مستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية واصلت استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى استمرار المراكز التكنولوجية بالأحياء في استقبال طلبات المواطنين لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها، موجها العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات.

ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأكد المحافظ، ضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بتكثيف الجهود والاستعداد المبكر لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال العيد.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.