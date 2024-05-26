ويضيف أنه ينبغي رفض مثل هذا القرار بشكل لا لبس فيه، لأنه يشكل خطراً على وجود إسرائيل. كما أن من شأنه أن يلحق ضرراً شديداً، إن لم يكن قاتلاً، بسمعة المحكمة الدولية.

وقد أصدرت المحكمة أوامر لإسرائيل بتجنب العمليات التي قد تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفاً يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي - كلياً أو جزئياً. وبعبارة أخرى، حافظت المحكمة (وإن كان ذلك بصيغة غامضة) على وجود صلة واضحة بين الأمر الذي أصدرته ومضمون اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ويوضح الكاتب أنه بينما تدعو بعض الأصوات في إسرائيل إلى الإبادة الجماعية، فإن هذا ليس ما تفعله إسرائيل أو تنوي القيام به في غزة. ولذلك ليس لديها أي سبب للخوف أو معارضة أمر يحظر أفعالاً لا تنوي تنفيذها.

ويقول إنه من المثير للجدل معرفة ما إذا كان هناك أساس متين ومبرر للأوامر الجديدة التي أصدرتها المحكمة، ولكن لا يوجد سبب وجيه بما فيه الكفاية لمعارضتها. ومع ذلك، يوضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي. فجميع هذه المطالب ليست أموراً لا تستطيع إسرائيل تلبيتها، فمن الحكمة عدم ترك مهمة التحقيق لجهات أجنبية. وينبغي لإسرائيل أن تجري بنفسها تحقيقات جادة وشاملة، بحسب كاتب مقال الرأي.

ويشير مردخاي إلى أن أحداث 7 أكتوبر تسببت في "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل كبير في أعين الجمهور اليهودي"، كما أنها خلقت مشاعر من الكراهية خصوصاً من أنصار نتنياهو ما يعمل على تعزيز المعارضة لأي نوع من الحوار مع الفلسطينيين. وبالتالي، فنحن محكوم علينا بحرب أبدية، حرب تعمل على إدامة حكم اليمين المتطرف.

وأمام عقلية "الشعب الذي يعيش وحده"، يوضح الكاتب أنه من الجدير اعتماد نهج أكثر واقعية وتواضعاً ويتمتع بمستوى أقل من "جنون العظمة". ويقول إنه يجب على الإسرائيليين أيضاً أن يتعلموا من الحملة التي شنت ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. وإذا نجحت إسرائيل في صد هذا الهجوم عليها، فسيكون ذلك بفضل دعم وتوجيه الولايات المتحدة، صديقة إسرائيل العظيمة.

ويخلص مردخاي إلى "انه يجب على إسرائيل أن تستعد جيداً لرد هذه الشكوك والادعاءات الخبيثة، التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، في أسرع وقت ممكن. وستكون مأساة أجيال إذا ألصقت هذه الوصمة بنا ظلما. ونزع الشرعية عن المحكمة لن يمحو هذه الوصمة."