 رئيس مجلس الدولة الصيني: السوق الصينية الضخمة توفر فرصا تنموية مهمة لأستراليا والعالم - بوابة الشروق
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رئيس مجلس الدولة الصيني: السوق الصينية الضخمة توفر فرصا تنموية مهمة لأستراليا والعالم

كانبرا - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 12:29 م

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الاثنين، إن الصين تدفع التحديث صيني النمط على نحو شامل من خلال تنمية عالية الجودة، وإن سوقها الضخمة ستطلق باستمرار العنان لمطالب جديدة وحيوية نمو جديدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن لي قوله خلال اجتماعه مع الحاكم العام الأسترالي، ديفيد هيرلي، إن ما تقوم به الصين "سيوفر فرصا تنموية مهمة لأستراليا وبقية العالم".

جدير بالذكر أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني هي الأولى التي يقوم بها أحد كبار قادة بكين إلى أستراليا منذ عام 2017، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الأمنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.


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