أوكرانيا تنهي الجولة الأولى من محادثاتها مع حاملي السندات بدون اتفاق

انتهت الجولة الأولى من المحادثات الرسمية التي تجريها أوكرانيا بشأن إعادة هيكلة ديونها الدولية التي تتجاوز 20 مليار دولار من دون التوصل إلى اتفاق، حيث لا يزال المستثمرون والحكومة بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن ما يجب أن يحدث مع مدفوعات السندات المقرر استئنافها خلال الصيف الجاري.

وبدأت المحادثات بين أوكرانيا ومجموعة من حاملي السندات قبل أسبوعين عندما وقع الدائنون من القطاع الخاص على اتفاقيات عدم الإفصاح للسماح بمشاركة المعلومات الحساسة غير العامة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتلق حاملو السندات أي مدفوعات من أوكرانيا منذ عام 2022، حين وافقوا على تجميد الدفع لمدة عامين بعد الغزو الروسي. وينتهي التجميد في الأول من أغسطس.

وقالت أوكرانيا إنها ستواصل المناقشات مع حاملي السندات "بهدف إحراز المزيد من التقدم والتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في أقرب فرصة"، بحسب بيان