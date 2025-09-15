جود لو بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء من حفل إيمي الـ 77

خطف النجم البريطاني جود لو الأنظار في حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين، الذي يقام الآن على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وتألق بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، مرتديا بدلة سوداء أنيقة مع رباط عنق أسود، مما أضاف لمسة من الكلاسيكية والتميز إلى حضوره.

ومن المقرر أن يقدم جود جائزة ضمن جوائز حفل إيمي هذا العام، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم هوليوود.

يشهد حفل الليلة منافسة قوية بين الأعمال المرشحة للفترة من 1 يونيو 2024 وحتى 31 مايو 2025، حيث تصدر مسلسل "انفصال – Severance" من إنتاج +Apple TV المشهد بحصوله على 27 ترشيحا، فيما يقود النجم الكندي سيث روجن السباق الكوميدي بمسلسله "The Studio" الذي نال 23 ترشيحا، بينما يسيطر مسلسل "البطريق – The Penguin" المقتبس من عالم "باتمان" على فئة الأعمال المحدودة بـ 24 ترشيحا.

ويتنافس على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي كل من كيري راسل عن "The Diplomat"، وشارون هورجان عن "Bad Sisters"، وكاثي بيتس عن "Matlock"، وبريت لوير عن "Severance"، وبايلا رامزي عن "The Last of Us".

وفي فئة أفضل ممثل كوميدي رئيسي يطل جيريمي ألين وايت من "The Bear"، وآدم برودي من "Nobody Wants This"، ومارتن شورت من "Only Murders in the Building"، وجايسون سيغل من "Shrinking"، إلى جانب سيث روجن عن "The Studio".