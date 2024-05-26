إيران والسودان يتفقان على تسريع عملية إعادة فتح سفارتي البلدين

اتفق وزير خارجية السودان والقائم بأعمال وزير خارجية إيران، بعد اجتماعهما في طهران بمناسبة ذكرى الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، على تسريع عملية إعادة فتح سفارتي البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة مهر للأنباء.

وأفادت الوكالة اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية السوداني حسين عوض، التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في طهران أمس السبت، واتفق الجانبان على تسريع عملية استئناف أنشطة سفارتي البلدين.

وقدم حسين عوض، تعازي حكومة وشعب السودان في وفاة الرئيس رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وأكد تضامن حكومة وشعب بلاده مع حكومة وشعب إيران في هذا الحادث الأليم وفقدان الرئيس وأحد قادتها الذين تميزوا بالحكمة والمعرفة، فضلا عن وزير خارجية إيران القدير"، متمنيا أن "تتغلب إيران بسرعة على هذه الكارثة من خلال الاعتماد على بنيتها التحتية السياسية القديمة".

كما شكر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني دعم السلطات السودانية عقب هذا الحادث الأليم، وذلك من خلال إرسال رسالة تعزية ومواساة أو زيارة وزير الخارجية إلى طهران، الأمر الذي أظهر عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، سبل تطوير العلاقات بين السودان وإيران في كافة المجالات، واتفقا على الإسراع في استكمال عملية إعادة فتح سفارتي البلدين والمساعدة في الارتقاء بالعلاقات بينهما إلى أعلى المستويات.

وكانت الخارجية الايرانية أعلنت في أكتوبر من عام 2023، أن إيران والسودان قررتا، بعد الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين من الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية لخدمة مصالح البلدين.