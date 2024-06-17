يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، في منطقة الشيخ زايد، وذلك ببروفات مكثفة استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.

وشارك تامر حسني جمهوره عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورته أثناء عودته من البروفات، معلقا: «بروفة حفل الليلة.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم.. والساعة دلوقتي 8:32 الصبح ولسه مخلص بروفة.. كله عشانك يهون يا جمهور يا عسل أنت وعلى قلبي زي العسل».

يشار إلى أن تامر حسني بدأ تصوير أحدث أفلامه «ري ستارت»، بمشاركة كلا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسيد أسامة الشهير بـ«ميكا»، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ويتعاون تامر خلال فيلم «ري ستارت» للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، حيث سبق وقدما سويا فيلم «مش أنا» عام 2021، وفيلم «تاج» عام 2023، كما يتعاون للمرة الثانية مع هنا الزاهد في فيلم «بحبك» عام 2022.