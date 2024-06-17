نتنياهو يحل مجلس الحرب بعد انسحاب جانتس وأيزنكوت

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني جانتس وجادي آيزنكوت.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام لمجلس الحرب، نتنياهو أبلغ الوزراء بهذا وقال لهم: "مجلس الحرب ملغي"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وكان الكابينت السياسي والأمني بحث خطوات من شأنها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر، كما بحث سلسلة من الخطوات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وطلب وزير الدفاع والمستشارة القانونية للحكومة مهلة زمنية أخرى لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة.

وأوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة الكابينت القادمة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم تأجيل الإجراءات ضد السلطة إلى مجلس الوزراء المقبل.

وأضافت أن وزير الدفاع أراد أن يفهم ويفحص التداعيات الأمنية للقرارات ضد السلطة الفلسطينية، ولذلك طلب فترة إضافية لدراسة الأمور.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن قرار نتنياهو حل مجلس الحرب جاء على خلفية مطالبة بن غفير و وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إليه