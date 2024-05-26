ماكرون: هناك حاجة إلى دفعة فرنسية ألمانية لمواجهة التحديات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زيارة الدولة التي يقوم بها إلى ألمانيا تأتي في "لحظة حاسمة تمر بها أوروبا"، حيث تواجه القارة عدوانا عسكريا من جانب روسيا إلى جانب التحديات المتعلقة بتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

وأضاف ماكرون: "علينا أن نواجه بشكل أساسي طموحات استعمارية في أوروبا، وعودة لاستخدام العنف والفوضى، وتحديات غير مسبوقة لمستقبلنا."

وقال إنه من الضروري إيجاد "دفعة فرنسية ألمانية" لمعالجة هذه القضايا.

ووصف ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في برلين، العلاقة بين ألمانيا وفرنسا بأنها "علاقة حيوية وضرورية وطموحة بين دولتين."

وذكر ماكرون، تعليقا على كونه أول رئيس فرنسي يقوم بزيارة دولة إلى ألمانيا منذ 24 عاما، إن "هذه بلا شك فترة طويلة للغاية، لكنها فرصة غير مسبوقة في مثل هذه اللحظة الخطيرة لإظهار قوة صداقتنا، ولكي نعيد تأكيد رغبتنا في رعاية هذه الصداقة وتنميتها وإعطائها أهدافا ورؤى جديدة، إذا جاز التعبير."