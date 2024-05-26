طالبت حركة حماس، كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة، وذلك بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة مساء اليوم.

وقالت حركة حماس في بيان منذ قليل، إن جيش الاحتلال الصهيوني أقدم في جريمة حرب مروعة، على ارتكاب مجزرةً بشعةً بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن "الجيش المجرم" أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد واستهتار تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح.

وطالبت حماس، بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وحملت الحركة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، بشكلٍ خاص المسئولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين، بحسب البيان.

ونوه بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة كافة، مطالبون بشكلٍ عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية له من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجيره وطمس قضيته الوطنية.