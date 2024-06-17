نتنياهو يلتقي مبعوثا أمريكيا لبحث التطورات على الحدود مع لبنان

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بدأ المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، الاثنين، سلسلة لقاءات مع مسئولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات على الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس (الغربية)، بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين".

وأضاف: "شارك في الاجتماع أيضا وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس ديوان رئيس الوزراء تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء رومان جوفمان، ومستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية أوفير فالك، ونائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل ستيفاني هاليت"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل هوكشتاين إلى إسرائيل، في جولة قالت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية إنها ستقوده غدا الثلاثاء إلى لبنان في مهمة تستهدف نزع فتيل التوتر على الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وأشارت هيئة البث إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي أيضا وزير الدفاع يوآف جالانت وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.