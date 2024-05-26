آبل تحل مشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آيفون

يشكو عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل من عودة الصور التي يقومون بحذفها من هذه الأجهزة إليها مرة أخرى.

واستجابة لشكاوى المستخدمين طرحت آبل تحديثا لنظام التشغيل آي.أو.إس 5ر17 لحل هذه المشكلة.

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يحذفون الصور التي تحمل ذكريات سلبية ولا يريدون عودتها إلى أجهزتهم، لكنها تعود بشكل سيء أيضا.

وقالت آبل عند الإعلان عن التحديث آي.أو.إس 1ر5ر17 إن "هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة وهي إمكانية ظهور الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها".

ومازال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع فقط الصور المحذوفة من الظهور أو أنه يجب حذف هذه الصور بصورة دائمة.

يذكر أن الصور على أجهزة آبل لا تحذف فورا عندما يقوم المستخدم بحذفها، وإنما يتم نقلها إلى مجلد الصور "المحذوفة مؤخرا". وتظل هذه الصور في هذا المجلد لمدة 30 يوما بحيث يمكن للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم حذف هذه الصور يدويا من مجلد الصور "المحذوفة مؤخرا" عبر تطبيق فوتوز إذا أراد حذفها نهائيا بشكل فوري.

وسيجد المستخدمون الذين يفعلون خاصية التحديثات الآلية خيار تثبيت آي.أو.إس أو تثبيت آي.أو.إس 1ر5ر17. أما باقي المستخدمين الذين لديهم أحدث أجهزة آبل فيمكنهم الدخول إلى قائمة إعدادات لبدء تنزيل التحديث يدويا.