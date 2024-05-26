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إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

د ب أ
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 10:38 ص

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سميرنوف قوله على قناته على "تليجرام": "تم هذه الليلة إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك. أشكر مقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود على خدمتهم".

وفي سياق متصل، قال حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، دون وقوع إصابات أو حدوث دمار.

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