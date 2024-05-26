﻿مصرع سيدة صدمتها سيارة في الدقهلية

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لقيت سيدة مصرعها في محافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة نصف نقل أثناء عبورها طريق المنصورة الدائري أمام مسجد الفرج.

نقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وفشلت محاولات إنقاذها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحفظت الشرطة على السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام مسجد الفرج على طريق المنصورة الدائري، ووجود سيدة مصابة.

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن سيارة نصف نقل اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق، وتبين أنها تدعى "أنهار سامي السيد عبد العزيز، 39 سنة، من كفر سرنجا مركز ميت غمر".

وتبين إصابتها بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وفشلت محاولات إنقاذها وتوفيت.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بمعرفة الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.