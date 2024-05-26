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ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.

وأضافت أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح مع اشتعال النيران في خيام النازحين إثر قصف إسرائيلي شمال غربي رفح.

إسرائيل الليلة أطلقت ما لا يقل عن ثمانية صواريخ حاملة لمئات الأطنان من المتفجرات على خيام النازحين العزل غرب مدينة رفح، تم نقل أكثر من 100 بين شهيد وجريح إلى المستشفيات الميدانية حتى الآن. pic.twitter.com/mpEfFEfRiI — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 26, 2024

أجساد الشهداء متفحمة..

مشاهد مروعة من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال قبل قليل بحق مخيمات النازحين غرب مدينة رفح. pic.twitter.com/L2gFH9uv35 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2024

#عاجل حسبنا الله ونعم الوكيل ... مشاهد حساسة 😥💔



شهداء واصابات بأعداد كبيرة بقصف مخيم نزوح قرب بركسات الوكالة غرب رفح مساء اليوم . #خبرني #غزة pic.twitter.com/zbHS8lX1SB — خبرني - khaberni (@khaberni) May 26, 2024