 مشاهد مفزعة وجثث متفحمة.. عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية برفح - بوابة الشروق
الإثنين 27 مايو 2024 12:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مشاهد مفزعة وجثث متفحمة.. عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية برفح

أحمد علاء
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 11:30 م

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح.

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.

وأضافت أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح مع اشتعال النيران في خيام النازحين إثر قصف إسرائيلي شمال غربي رفح.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك