وزير المالية: 636 مليار جنيه قيمة فاتورة الدعم بالعام المالي الجديد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام المالي الجديد إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ 264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، أن تكلفة دعم رغيف الخبز تقدر بـ 130 مليار جنيه سنويا، موضحا أن الدولة تتكلف 50 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، وذلك بناء على سعر توريد الإردب 2000 جنيه، بينما يكلف القمح المستورد 80 مليار جنيه، إذ تبلغ قيمة الطن 290 دولارًا، بناء على سعر الدولار 48 جنيهًا.

وأوضح أن المواطن يتكلف فقط 5 مليارات جنيه فقط ثمنًا لرغيف الخبز، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيه كقيمة دعم لرغيف الخبز.

وأشار إلى أن فاتورة دعم رغيف الخبز كانت تتراوح بين 20 لـ 30 مليار دولار فقط خلال عام 2021، موضحا أنها ارتفعت بشكل كبير؛ بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًا وتغير سعر الصرف؛ نتيجة فتح الاعتمادات المستندية بناء على السعر الجديد للدولار.

ولفت إلى تراوح سعر طن القمح المستورد بين 180 إلى 220 دولارًا خلال 2021، مضيفا أنه شهد ارتفاعا إلى 550 دولارًا عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، قبل أن يعود وينخفض إلى 290 دولارًا.

وختم وزير المالية موضحا أن دعم صناديق المعاشات يقدر بـ 225 مليار جنيه، بينما يقدر دعم برنامج «تكافل وكرامة» بـ 40 مليار جنيه.