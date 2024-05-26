جيش الاحتلال يرد على إعلان القسام أسر عدد من جنوده بأحد أنفاق غزة

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاهد التي بثتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأظهرت عملية نوعية أسفرت عن أسر جنود إسرائيليين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس"، فجر الأحد، زعم جيش الاحتلال أنه لا توجد حادثة اختطاف جنود.





בצה״ל מבהירים כי אין אירוע של חטיפת חייל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 25, 2024



وكانت كتائب القسام قد بثت مشاهد مصورة للعملية النوعية التي كشف عنها أبو عبيدة المتحدث باسم القسام وتضمنت أسر جنود إسرائيليين بعد كمين محكم.

وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام، اقتياد من يُبدو أنه جندي إسرائيلي داخل أحد الأنفاق بعد أسره.





كتائب القسام ثبت مقطع فيديو لما قالت إنه استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد أنفاق مخيم #جباليا والاشتباك معها من مسافة صفر وتمكنها من قتل وأسر جميع أفرادها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/YA5PTlHnFJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 25, 2024



وكان أبو عبيدة قد كشف تنفيذ عملية أسر لجنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال أبوعبيدة في كلمة مصورة، بثت فجر الأحد، إن مقاتلي القسام نفذوا عملية مركبة شمالي قطاع غزة، حيث استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا.

وأضاف أن مقاتلي القسام أوقعوا القوة الإسرائيلية في كمين داخل النفق وعلى مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ثم هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.



