الدفاعات الروسية تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية عشرات المسيرات الأوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وأخرى في طريقها إلى العاصمة موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 51 مسيرة، منها 21 في مقاطعة كورسك و12 في مقاطعة أوريول و11 في مقاطعة تولا و6 في مقاطعة موسكو و1 في مقاطعة كالوغا".

وأفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بتدمير 4 طائرات مسيرة اليوم بالدفاعات الروسية كانتا في طريقهما نحو العاصمة موسكو.

كما أفاد مركز عمليات مقاطعة إيفانوفو بسقوط حطام الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها في المنطقة الصناعية بمدينة كينيشما.

وفي مقاطعة ياراسلافل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أوكرانية دون وقوع أي أضرار، وفق حاكم المقاطعة.

من جهتها أعلنت هيئة الطيران الروسية فرض قيود على حركة الطيران في عدة مطارات: فنوكوفو، دوموديدوفو، جوكوفسكي، كالوغا.

وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات مسيرة ليلا في أجواء المقاطعة.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.