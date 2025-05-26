فنلندا تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك المجال الجوي

قالت وزارة الخارجية الفنلندية الاثنين، إنها استدعت سفير روسيا لدى هلسنكي على خلفية الاشتباه في انتهاك المجال الجوي الفنلندي الأسبوع الماضي.

وذكرت فنلندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة أنها تعتقد أن طائرتين عسكريتين روسيتين دخلتا مجالها الجوي قبالة ساحل بورفو في الجزء الجنوبي من البلاد، وإن حرس الحدود الفنلندي يحقق في الحادث، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان لرويترز "أبلغنا السفير بأن فنلندا تأخذ الانتهاك الإقليمي المشتبه به على محمل الجد".

وأضافت الوزارة أن السفير أشار إلى أنه سينقل الرسالة، دون الخوض في التفاصيل.

ولم ترد السفارة الروسية في هلسنكي بعد على طلب للتعليق.

وفي مارس العام الماضي، صنف جهاز "الأمن والاستخبارات الفنلندي"، حذّر جهاز "الأمن والاستخبارات الفنلندي"، من أن الأنشطة الاستخبارية الروسية لا تزال تشكّل أكبر تهديد للأمن القومي لفنلندا.

وقال الجهاز وتسميته المختصرة "سوبو" (SUPO)، إن الجارة الشرقية لفنلندا والبالغ طول الحدود المشتركة معها 1340 كلم، تعاملها على أنها "دولة غير صديقة وهدف للتجسس ولأنشطة التأثير الخبيث".

**سياج حدودي مع روسيا

والأربعاء، أعلن حرس الحدود الفنلندي استكمال أول 35 كيلومتراً من سياج ارتفاعه 4.5 متر تشيده الدولة الواقعة في شمال أوروبا على حدودها الشرقية المغلقة مع روسيا لمنع المهاجرين من العبور عبر البرية.

وأعلنت الشرطة الفنلندية احتجاز سفينة "مرتبطة بروسيا"، للاشتباه بتسببها في قطع كابلات للكهرباء والإنترنت في بحر البلطيق.

وبدأت فنلندا إقامة السياج العام الماضي للتعامل مع تدفق مهاجرين من روسيا عبر الحدود في 2023، والذي تعتقد أنه "إجراء متعمد" من موسكو. وسيغطي السياج في نهاية المطاف 200 كيلومتر من إجمالي الحدود البالغ طولها 1344.

وقال نائب قائد منطقة حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا أنتي فيرتا لرويترز "الغرض الرئيسي من السياج هو السيطرة على كتلة كبيرة من الناس إذا حاولوا الدخول من روسيا إلى فنلندا".

وفي نوياما، بالقرب من إحدى نقاط العبور الحدودية المغلقة، كان المشهد هادئا. وواجهت فنلندا انتقادات من روسيا ودول أخرى بسبب إغلاق الحدود وبناء السياج.

وبعد علاقات سلمية مع روسيا على مدى عقود، انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل عامين رداً على غزو أوكرانيا، مما دفع موسكو إلى تهديد هلسنكي بالانتقام.

وفي 2023 وصل نحو 1300 مهاجر من دول مثل سوريا والصومال عبر روسيا إلى الحدود الفنلندية لطلب اللجوء، حتى أغلقت فنلندا جميع نقاط عبور الركاب الثمانية إلى روسيا إلى أجل غير مسمى لوضع حد لهذه الظاهرة.