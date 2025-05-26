الرئيس اللبناني: بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية ببيروت في يونيو لمعالجة «وجود السلاح»

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، خلال لقائه وفدا أمريكيا، برئاسة السيناتور أنجوس كينج، عن بدء العمل في منتصف يونيو المقبل في 3 مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

وقال عون للوفد الأمريكي: "شكّلنا لجانا لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبناني.

واعتبر رئيس الجمهورية اللبناني، أن "البدء برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".

وقال: "على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية والتقى رؤساء الجمهورية جوزاف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، والنواب نبيه بري.

وأصدر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما بعد ظهر الأربعاء الماضي، أكدا فيه التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأعلن الرئيس سلام والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما يوم الخميس الماضي الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، بالتزامن مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.