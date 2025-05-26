سلطان عمان يبحث مع وزير دفاع الإمارات تعزيز التعاون

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع الإمارات حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعزيز مجالات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان العماني، لوزير دفاع الإمارات في قصر البركة العامر بمسقط، خلال زيارة غير محددة المدة، وفق بيان وكالة الأنباء العمانية.

وفي مستهل اللقاء، رحب سلطان عمان بوزير دفاع الإمارات الزائر، متمنيًا له ولوفده المرافق زيارة مكللة بالتوفيق لما فيه مصلحة البلدين.

وذكرت الوكالة أن الجانبين "استعرضا خلال اللقاء العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وبحثا تعزيز مجالات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين".