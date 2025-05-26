الهند تقصر تسوية تعاملات المشتقات المالية على أحد يومي الثلاثاء والخميس

قررت هيئة تنظيم الأسواق في الهند تقييد تسوية عقود المشتقات المالية على يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى الحد من التغييرات المتكررة في سوق الأوراق المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند سمح للبورصة الوطنية للأوراق المالية في الهند (إن.إس.إي)، أكبر بورصة في البلاد، ومنافستها بورصة بومباي للأورق المالية (بي.إس.إي) للاختيار بين هذين اليومين لتسوية منتجات المشتقات المالية المتداولة فيهما، بما في ذلك عقود عقد خيارات المؤشر القياسي الأسبوعية، وفقًا للتعميم الصادر اليوم الاثنين. كما وجه المجلس البورصتين بالسعي للحصول على الأولوية الموافقة قبل تغيير أيام انتهاء صلاحية العقود.

وقال مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند "إن وجود عدد كبير جدًا من أيام انتهاء صلاحية عقود المشتقات قد يؤدي فرط النشاط اليومي وهو ما قد يعرض حماية المستثمرين واستقرار السوق للخطر "، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار "لحماية مصالح المستثمرين"، حيث سيتعين على البورصتين تحديد أحد اليومين ليكون يوم تسوية عقود المشتقات كل أسبوع وإبلاغ مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي بحلول 15 يونيو المقبل.

وسيتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية جميع عقود المشتقات المالية في كل بورصة ليكون أحد يومي الثلاثاء أو الخميس. وسيتم السماح لكل بورصة بتحديد يوم أسبوعيا لتسوية معاملات خيارات المؤشر الرئيسي، في حين سيتم تقديم معاملات جميع المشتقات المالية الأخرى، بما في ذلك عقود الأسهم الآجلة وعقود الخيارات الفردية، خلال مدة لا تقل عن شهر واحد وسيتم الانتهاء منها في يوم الثلاثاء الأخير أو يوم الخميس الأخير من كل شهر حسب اختيار كل بورصة. وعلى كل بورصة أيضًا الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية لتعديل تاريخ تسوية مشتقاتها العقود.