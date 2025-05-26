طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية

استدعت إيران، الأحد، القائم بأعمال سفارة باريس في طهران إلى وزارة الخارجية على خلفية إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعمه دعوة المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي إلى "الحرية" في بلاده.

المخرج بناهي دعا "جميع الإيرانيين إلى الاتحاد من أجل الحرية" في كلمته عقب فوزه بجائزة في مهرجان كان السينمائي، وفقا لمراسل الأناضول.

وتعرض بناهي الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، السبت، عن فيلمه "مجرد حادث"، لانتقادات من وسائل الإعلام الحكومية في إيران.

وادعت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن بناهي حصل على جائزة السعفة الذهبية "لأسباب سياسية"، في حين وصفت شبكة أخبار الطلاب "إس إن إن" بناهي بأنه "عميل باع بلاده".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن دعمه لدعوة بناهي إلى "الحرية" في إيران في منشور على منصة "إكس".

وعلى الإثر، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران وأبلغته أن تصريحات الوزير الفرنسي تعتبر "تدخلا واضحا في الشئون الداخلية الإيرانية".

يذكر أنه في عام 2010 حُكم على المخرج الإيراني بناهي بالسجن 6 سنوات بسبب دعمه للاضطرابات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية آنذاك، لكن لم تنفذ العقوبة.

وفي يوليو 2022، تم اعتقال بناهي على خلفية توقيعه على إعلان ينتقد استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال مظاهرات في البلاد. وأُطلق سراح بناهي لاحقا من السجن، لكن مُنع من ممارسة أي نشاط مهني في البلاد.



