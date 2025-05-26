نائب المستشار الألماني يدعو إلى تسريع المفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة

في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل في النزاع الجمركي بينهما، دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إلى تسريع وتيرة التفاوض.

يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس في الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا والتي تتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.

وفي أعقاب لقائه بنائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجيات الصناعية، ستيفان سيجورنيه، قال كلينجبايل في برلين اليوم الاثنين: "نريد الآن التوصّل إلى نتيجة سريعة"، وذكر أن الحكومة الألمانية تسعى إلى التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "نحن متفائلون بشكل حذر بأن ذلك قد ينجح في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الاتحاد الأوروبي على نحو مفاجئ يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات من أوروبا بدءًا من الأول من يونيو المقبل، لكنه عاد ليلة الأحد/الاثنين الماضية وأجّل تنفيذ هذه الرسوم الجمركية لمدة تزيد عن شهر، ما منح الجانبين مهلة للتوصل إلى اتفاق قبل حلول التاسع من يوليو المقبل.

ويمثل هذا التاريخ نهاية فترة التأجيل التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي بشأن فرض رسوم جمركية أخرى كان قد أعلنها، ففي ذلك الوقت، وبعد اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والمال، قرر تعليق فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من مختلف دول العالم لمدة 90 يومًا.

حاليًا، تُفرض بالفعل رسوم جمركية إضافية تشمل، على سبيل المثال، 25% على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، و10% على جميع المنتجات الأخرى.