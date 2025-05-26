وزير الخارجية الألماني يزور إسبانيا والبرتغال لمناقشة قضايا الدفاع

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إلى إسبانيا والبرتغال العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة قضايا الدفاع.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، يعتزم فاديفول الاجتماع مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قبل أن يجري مشاورات مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل في لشبونة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات ستركز على العلاقات الثنائية مع شبه الجزيرة الأيبيرية، واستمرار الدعم لأوكرانيا على خلفية الحرب الروسية المستمرة، وسياسة الأمن والدفاع الأوروبية، والوضع في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن يدعو فاديفول قبل قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو المقبل لتبني مقترح الأمين العام للحلف، مارك روته، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخصيص 5ر1% أخرى للبنية التحتية التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية.

وقد دعم فاديفول والمستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا المقترح. وبإنفاق عسكري يبلغ نحو 20 مليار يورو، أو نحو 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد إسبانيا واحدة من أكبر الدول المتخلفة في الإنفاق الدفاعي في الناتو. ورغم أن البرتغال زادت إنفاقها الدفاعي، فإنه لم يتجاوز 6ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.