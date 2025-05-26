محافظ المنوفية يعلن عن تمويل 52 مشروعا اقتصاديا لدعم الأسر بالقرى والأحياء الشعبية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تمويل 52 مشروعًا اقتصاديًا بقيمة 650 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية، ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم الإثنين، أن المشروعات الممولة شملت أنشطة في مجال الإنتاج الحيواني (تربية الأغنام، تسمين العجول)، ومجال الميكنة الزراعية (دشاشة حبوب، ماكينة ري، حصادة زراعية، عزاقة)، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة مثل (ونش رفع، ماكينة تريكو، فراز لبن).

وأكد محافظ المنوفية على الاستمرار في الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بمزايا المشروع، وضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي سبق تمويلها لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، مع تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها.

يأتي ذلك بناءً على توصية اللجنة المشكلة برئاسة اللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة في جلستها رقم 105، والتي وافقت على تمويل المشروعات الواردة من الوحدات المحلية القروية بعد التأكد من استيفائها كافة الشروط والمستندات المطلوبة.