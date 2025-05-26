الشرع يبحث مع رئيس لجنة الإنقاذ الدولية تعزيز عملها في سوريا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، مع رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، سبل تعزيز عمل اللجنة داخل سوريا وتوسعة مهامها الإنسانية.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أن اللقاء جرى في قصر الشعب بدمشق، حيث تم بحث آليات التعاون وتوسيع نطاق عمل اللجنة في البلاد.

وفي وقت سابق الاثنين التقى ميليباند وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وناقش الجانبان سبل التعاون في المجالين الإنساني والصحي، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية على إكس.

ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية. تأسست في عام 1933 بطلب من عالم الفيزياء الألماني الشهير ألبرت أينشتاين.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز تعاونها مع كل الفواعل الدولية، بهدف تعزيز حضور دبلوماسي وإنساني غيّبه النظام السابق طوال فترة حكمه.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.