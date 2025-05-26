قال الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إن مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى «قديم جديد» جرى طرحه عدة مرات وفشل الاحتلال في تحقيقه وسيفشل في ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال اتخذ إجراءات هدفها التقسيم الزماني والمكاني، مشددًا على أنه لن يستطيع تحقيق هدفه.

وتابع: «هذه المخططات عبارة عن هجوم تطرفي موسمي بمناسبة أعيادهم، ولن يحققوا أي مكسبٍ داخل الأقصى أبدا».

وأكد أن الاعتقالات للمقدسيين بالآلاف، وأن مدينة القدس محاصرة، موضحًا أن ردة الفعل للمقدسيين ضعيفة بسبب الحصار والاعتقالات وتشديد السيطرة على أبواب الأقصى الخارجية.

واستكمل: «هذه إجراءات قمعية، ولا تتصور أن هذه المدينة أصبحت الآن ثكنة عسكرية، ولكن، يبقى حق الأقصى قائما للمسلمين مهما زادت هذه التشديدات والإجراءات».



واقتحم أكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى، الاثنين، في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إنَّ أكثر من 665 اقتحموا المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت الدائرة قالت صباح الاثنين، إن 1427 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية، ما يرفع الإجمالي إلى 2092 مستوطن اقتحموا المسجد الأٌقصى اليوم.

يأتي ذلك في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية (1967) الموافق 28 من الشهر الثامن وفق التقويم العبري.

يذكر أن الإسرائيليين يحتفلون في هذا اليوم وفق التقويم العبري، بما يعرف بـ"يوم توحيد القدس"، الذي سيطرت فيه إسرائيل على القدس واحتلت الجزء الشرقي منها أثناء حرب يونيو 1967.

وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيانها أن الشرطة الإسرائيلية مددت لاقتحامات لمدة 20 دقيقة إضافية.