التحقيق مع 4 عناصر جنائية حاولوا غسل 110 ملايين جنيه من تجارة مخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات.