الأمن يكشف حقيقة ادعاء عاطل تلفيق أجهزة الأمن بالإسماعيلية قضية لشقيقه دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حقيقة ادعاء عاطل تلفيق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قضية لشقيقه دون وجه حق، عبر منشور له بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وبفحص الأجهزة الأمنية للمنشور تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 يناير الماضي تبلغ لمركز شرطة أبو صوير من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين مصابين برش خرطوش، مقيمان بدائرة المركز، وبسؤالهما اتهما شقيق القائم على النشر، وهو عنصر جنائى سبق اتهامه فى جنايات قتل وسلاح نارى واستعمال قوة، بإطلاق النيران عليهما وإحداث إصابتهما وفر هارباً لإمساكهما به حال محاولته سرقة مركبة "توكتوك" ملك جارهما، وبسؤال مالك مركبة "التوكتوك" أيد ما سبق.

ووفقاً لإجراءات مقننة أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والسلاح النارى المستخدم فى التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وصدر مؤخراً حكم قضائي ضده بالحبس 6 سنوات فى القضية المشار إليها.

وتمكن الأمن من ضبط القائم على النشر، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب ونشره المقطع لاستيائه من الحكم الصادر ضد شقيقه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.