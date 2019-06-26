مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة: الاستثمار في مصر الأكثر أمانا واستقرارا في العالم

أكدت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أن الاستثمار في مصر يعد المكسب الأكثر أمانا واستقرارا في العالم.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، للمستثمرين العرب المشاركين في فعاليات المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة أبو غالي، خلال الزيارة التي نظمها المجلس برئاستها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، "إن مصر أصبحت بعد إعلان العمل بقانون الاستثمار الجديد أكثر بلاد العالم تمتعا بحوافز استثمارية مربحة وآمنة، داعية إلى ضرورة عودة الأموال العربية المهاجرة، كما أكدت أنها ستكون أكثر أمانا بالمنطقة العربية وسيكون المستثمر شريكا في بناء المستقبل بالوطن العربي من أجل استقرار وتنمية الدول العربية".

ودعت المستثمرين العرب إلى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تصميمها وتشييدها على أحدث طراز في العالم وبتجهيزات على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت أبوغالي إلى أن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة استقبل المستثمرين بمقر الشركة، حيث تم عرض ما تم إنجازه وما يتم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة.. كما شهدت الزيارة جولة للمستثمرين العرب داخل العاصمة الإدارية، حيث أعربوا عن انبهارهم بالتجهيزات ومستوى الإنشاءات.

وأوضحت الدكتورة مشيرة أبو غالي أنها قامت خلال الزيارة، يصاحبها المستثمرون العرب، بتقديم درع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للواء أحمد زكي عابدين تقديرا لجهوده في سرعة الانجاز وكفاءته والمرونة والتسهيلات التي يلقاها المستثمرون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الزيارة مستثمرون من كل من: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ولبنان والجزائر وسلطنة عمان والأردن والمغرب، إلى جانب مستثمرين من مصر.