نشرت عضوة الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، فيديو لها خلال مشاركتها في مسيرة «فخر المثليين»، داخل الولايات المتحدة.



وتضمن الفيديو، الذي طرحته عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مشاركتها المثليين الرقص خلال المسيرة، مشيرة في تعقيبها إلى قضائها وقتًا رائعًا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال مسيرة فخر المثليين.



جدير بالذكر أن عضوة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، قد تم انتخابها لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونجرس الأمريكي، أما الثانية فهي رشيدة طليب، فلسطينية الأصل.

#HappyPride! I had a fantastic time dancing, hugging, and celebrating #TCPride with everyone this weekend! ❤️🧡💛💚💙 #Pride pic.twitter.com/wmdq4FVwRF