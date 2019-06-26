الرئيس البرازيلي بولسونارو يلغي مرسوما يخفف قواعد حيازة الأسلحة

ألغى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الثلاثاء، مرسوما خفف قواعد حيازة الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية (أجينسيا برازيل).



وقد واجه المرسوم معارضة في الكونجرس، الذي قال إن ملكية الأسلحة يجب أن تعامل من خلال تشريع وليس بمرسوم وصوت أعضاء الكونجرس لصالح إلغاء المرسوم.



وكان من المقرر أن يناقش المجلس الأدنى للبرلمان المرسوم وسيؤدي رفضه له إلى وقفه تماما.



وكان مرسوم صادر في كانون ثان/يناير قد سمح للبرازيليين بامتلاك ما يصل إلى أربعة أسلحة وسمح بامتلاك أسلحة بعيارات كبيرة.

وحل محله مرسوم جديد في أيار/مايو جعل القواعد أكثر صرامة حيث سمح لمالكي الأراضي والعقارات فقط بامتلاك بنادق.