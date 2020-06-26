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فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «الحساس»

حسين الجسمي
حسين الجسمي
إيمان محمود
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:29 ص

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس، أغنيته الجديدة بعنوان "الحساس"، على طريقة lyrics video عبر موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحساس
لو تنجرح لا باس
في حُب يمحي حُب
وفي ناس تمحي ناس
أرجوك لا تحزن
إرتاح واتطمن
بعض اللقى مؤلم
وبعض الفراق أحسن

يذكر أن الجسمي طرح مؤخرا أغنية رومانسية بعنوان "روح العشق"، والتي تقترب من تحقيق مليوني مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه، وكلمات العلا، وتوزيع زيد عادل.


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