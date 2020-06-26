موريتانيا: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى3907

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، منذ مارس الماضي، إلى 3907 إصابات.

وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة- في تصريحات، بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية، مساء الجمعة- إن الوزارة أجرت 1621 فحصا، وسجلت كذلك تعافي 55 مصابا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1280 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 120 حالة.

وأكد المسؤول الطبي أن 2507 من المصابين يتابعون علاجهم في المستشفيات.