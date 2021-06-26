استطلاع: معظم الألمان يريدون دورا أكبر لبلدهم على الساحة العالمية

أعرب معظم الألمان في استطلاع للرأي، عن رغبتهم في أن تلعب بلادهم دورا أكبر على الساحة العالمية.

أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إنترناتسوناله بوليتيك"، أن 54% من الألمان يؤيدون المزيد من الانخراط في السياسة الخارجية، بينما عارض ذلك 42% آخرين.

وكلما كان المشاركون فى الاستطلاع أصغر سنا، زادت الرغبة في أن يكون لألمانيا مكانة أقوى على مستوى العالم.

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، أيد 74% المزيد من المشاركة الدولية، بينما بلغت النسبة 39% فقط من بين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وكان أنصار حزب الخضر أكثر حرصا على المشاركة العالمية بنسبة 77%، يليهم أنصار حزب اليسار بنسبة 65%، وأنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بنسبة 53%، وأنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنسبة 51%، وأنصار الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 47%، وأنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة 44%.

ومن المنتظر أن يشارك اليوم السبت المرشحون للمنافسة على المستشارية في الانتخابات المقبلة، أرمين لاشيت من التحالف المسيحي، وأولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنالينا بيربوك من حزب الخضر، في حوار حول دور ألمانيا في العالم.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 9 و10 يونيو 1008 ألمان.