عمدة ميامي الأمريكية: لا ارتفاع في عدد ضحايا المبنى المنهار والحريق يعيق جهود الإنقاذ

قالت عمدة مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، دانيلا لفين كافا، أنه لم يتم العثور على المزيد من ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد، وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ في ظل وجود حريق عميق ومستمر ويصعب معرفة مصدره بموقع الحادث.

وأوضحت - خلال مؤتمر صحفي يرصد مستجدات جهود البحث والإنقاذ نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم السبت - أن عدد الضحايا لا يزال كما تم الإعلان عنه أمس، وهو 159 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين وأربعة أشخاص تم تأكيد مصرعهم.

وأكدت كافا أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة، غير أن الحريق يعيق جهودهم في ظل وجود دخان متصاعد ومنتشر على نحو صارخ مع صعوبة عزل مصدره لإخماده حتى بعد استخدام كل الوسائل الممكنة للتعامع مع الوضع، من بينها تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء والرغوة المطفئة والماء كذلك، بهدف احتواء الحريق وإحجام انتشار الدخان الذي يعد أكبر عائق يمنع مواصلة جهود الإنقاذ في تلك المناطق.

وذكرت كافا أنه تم إنشاء خندق باستخدام المعدات الثقيلة لمحاولة إخماد الحريق ومواصلة البحث عن الضحايا في الجزء الذي يمكننا الوصول إليه، إلا أنه لم يتم العثور على مزيد من الضحايا.

وشددت كافا على أن الأولويات القصوى في الوقت الحالي هي مواصلة جهود البحث والإنقاذ على أمل العثور على ضحايا أحياء وسط الحطام، لافتة إلى أنه سيتم فتح تحقيق كامل للوقوف على أسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، أمس الجمعة، بعد انهيار مبنى مكون من 12 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي، وذكر البيت الأبيض أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى أول أمس الخميس.