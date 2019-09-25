 عمرو أديب: مبروك للأهلي الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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عمرو أديب: مبروك للأهلي الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

هديل هلال
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 10:32 م

بعث الإعلامي عمرو أديب، بتهنئة مبكرة للنادي الأهلي، وذلك بعد إحرازه هدفًا في نادي الترجي التونسي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن إحراز نادي الترجي هدفين في مرمى الأهلي والفوز بالمباراة على أرض إستاد القلعة الحمراء أمر صعب.

وأشاد بهدف اللاعب علي معلول، متابعًا: «الأهلي من الصعب يدخل فيه جونين، ومبروك للأهلي الوصول إلى النهائي، وزي ما بيقول جماهير النادي العاشرة يا أهلي».

وأحرز علي معلول الهدف الأول للأهلي في مرمى الترجي، من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة طاهر محمد طاهر من جانب لاعب الترجي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأهلي بالسلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم المارد الأحمر لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضي في رادس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف.


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