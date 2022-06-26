قصف صاروخي روسي للعاصمة الأوكرانية وأنباء عن حصار أشخاص تحت الأنقاض

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن صواريخ روسية استهدفت مبان في العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن هجوما صاروخيا استهدف مبنى سكنيا من تسعة طوابق في كييف، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، فيما لا يزال آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

وكتب أنطون هيراشينكو، وهو مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، على تليجرام، أن صاروخا آخر استهدف ساحة روضة أطفال في منطقة شيفتشينكو.

وتتواصل جهود رجال الإنقاذ والإطفاء في الموقع السكني.

ووصف عمدة كييف فيتالي كليتشكو استهداف مبان سكنية بأنه محاولة "لترويع الأوكرانيين".

وقال عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي هونشارينكو إن القوات الروسية أطلقت 14 صاروخا في أنحاء المدينة والمنطقة المحيطة بها في ساعات الصباح الأولى.

ورغم احتدام القتال في شرق أوكرانيا، فإن العاصمة قلما شهدت أعمال عنف خلال الأشهر الماضية. وكان آخر استهداف صاروخي لها قد جرى قبل ثلاثة أسابيع.

ويأتي الاستهداف بعد قصف موسع في شمال البلاد وغربها يوم أمس، شمل إطلاق صواريخ من الأجواء البيلاروسية.

كما يأتي قصف كييف بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا لبحث تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر رابط فيديو للمشاركين في القمة، التي تستمر ثلاثة أيام.